Cenk Tosun meydan okudu

A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın oynayacakları Avusturya maçıyla ilgili konuştu.

Cenk, UEFA'nın internet sitesinde yer alan röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç, 6-1 kaybettiğimiz son maçın tam tersi olacak çünkü karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Hazırlık maçına iyi başlamıştık ama ilk golde gerçekten şanssızdık. Bunun EURO 2024 yerine hazırlık maçında yaşanması daha iyi çünkü burada durumu düzeltme şansımız olmayacaktı. Avusturya çok zorlu bir gruptan lider çıktı. Fizik gücü yüksek bir takım olduklarını biliyoruz. Son zamanlarda onlara karşı bir maç oynadık. Avusturya'nın gücünü biliyoruz. Her maç için yaptığımız gibi rakibimizi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Taraftarlarımızın önünde sahada en iyi formumuzda olacağız.

Takımdaki kombinasyon harika. Geçmişte deneyimsizlik nedeniyle yaptığımız hataların aynısını yapmamaları için genç oyuncularımızın yanında olmak istiyoruz. Sahada ve saha dışında onlara destek olmayı hedefliyoruz. Bu yüzden buradayız. Ancak aynı zamanda oynama şansı elime geçtiğinde takıma elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum.

Bu geleceği parlak genç oyuncularla bu takımda yer almak istedim. Üstelik turnuvanın doğup büyüdüğüm ülkede oynanıyor olması benim için daha da ilham vericiydi. Bunun için çok çalıştım. Dediğim gibi ben her zaman hazırım. Bana oynama şansı verildiğinde bu güzel ülkem için her şeyimi vermeye hazırım."