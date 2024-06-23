Cenk Tosun Montella'ya isyan etti

A Milli Takım'ın EURO 2024'te oynadığı iki maçta da süre alamayan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun basın toplantısında şunları söyledi:

“Mental ve fizik olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. İdmanlarda da iyi çalışıyorum, iyi besleniyorum. Oynamaya da hazırım. Daha deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Üzgünüm ama başımızda bir hoca var, kararları veren. Hepimiz ona saygı duymak zorunda. Hepimiz bir ortak değer için buradayız. Biz kazanınca bütün Türkiye kazanacak. Biz sadece kendimizi değil, bayrağı temsil ediyoruz. Hocanın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım ve oynamak da istiyorum.

Pepe ile bir sohbetimiz oldu. Maçtan sonra gerçekten çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. Maçta da zaten bunu herkese gösterdi. 41 yaşına rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Maçtan sonra futboldan fazla konuşmadık. Daha fazla ailesi, sözleşmesi gibi konuları konuştuk. Çok iyi ve çok değerli bir insan. Beşiktaş’ta da güzel işler yaptı. Ona başarılar diliyorum.

Hoca ile konuşma fırsatım olmadı. Ama hocanın benim hakkımda olan düşüncelerini zaten çok biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur. Hepimiz bu takma bir şeyler katmak için buradayız. Takıma faydalı olmak, ülkeme bir şeyler kazandırmak istiyorum. Oynamayan her futbolcu mutsuz olur. Hocanın benim hakkımdaki düşüncelerini bildiğim için konuşma talebinde bulunmadım.

Oyuna girmeyi istiyordum, bekledim de hem ilk hem ikinci maçta. Ama dediğim gibi başımızda bir hoca var. Patronumuz o. Onun kafasında neler geçiyor, hangi taktikler, düşünceler var onu bilemediğimiz için böyle bir karar aldı hoca. Saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 2011’den beri milli takıma geliyorum. 13 senedir mili takımda oynuyorum. Çok milli oyuncu ile birlikte oldum. Çok hoca ile çalıştım. Eminim ki en güzel arkadaşlık grubu bu takımda var. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi anlaşıyoruz. Onu herkes bilsin. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. 33 yaşındayım. Hala iyi, fit ve oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama başımızda hoca var. Ona saygısızlık asla etmem. Onun kararı neyse o’dur.