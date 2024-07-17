Cenk Tosun veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cenk Tosun veda etti

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun, Beşiktaş için veda mesajı yayınladı.

Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı ve Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Tecrübeli forvet oyuncusu, Beşiktaş’a veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş’ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol ve 8 asist kaydetti.

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