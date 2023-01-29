Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun kararı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un sözleşmesini yenileme kararı aldığı öğrenildi.

Cenk, siyah beyazlı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşmede 25 maç oynaması veya 15 gol atması halinde opsiyonun devreye gireceği yazılmıştı.

Ancak yönetimin şu ana kadar 18 maçta onayıp 8 gol atan Cenk için opsiyonu beklemeyeceği, 2 yıllık yeni sözleşme yapılacağı belirtildi.

Yıllık 10 milyon lira kazanan Cenk'in ücretinde de artırıma gidileceği ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşmenin en kısa sürede imzalanacağı da bildirildi.