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Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun kararı

Beşiktaş, golcüsü Cenk Tosun'un sözleşmesini yenileme kararı aldı

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 07:30
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Cenk Tosun'a yeni sözleşme

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun kararı
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un sözleşmesini yenileme kararı aldığı öğrenildi.

Cenk, siyah beyazlı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşmede 25 maç oynaması veya 15 gol atması halinde opsiyonun devreye gireceği yazılmıştı.

Ancak yönetimin şu ana kadar 18 maçta onayıp 8 gol atan Cenk için opsiyonu beklemeyeceği, 2 yıllık yeni sözleşme yapılacağı belirtildi.

Yıllık 10 milyon lira kazanan Cenk'in ücretinde de artırıma gidileceği ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşmenin en kısa sürede imzalanacağı da bildirildi.

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