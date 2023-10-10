Cenk Tosun'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması. İlk maçında yedek kalmıştı

Beşiktaşlı Cenk Tosun'u Burak Yılmaz ilk maçında yedek bırakmıştı. Cenk'ten Burak Yılmaz açıklaması geldi.

KAYNAK: AA
Cenk Tosun'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması. İlk maçında yedek kalmıştı

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan maçıyla teknik direktör Montella döneminin başlayacağını dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Gruptaki liderlik için önemli maç. 2 takım çıkıyor ama biz lider çıkmak istiyoruz. Maça bu şekilde çıkacağız. Tüm arkadaşlarım kendi takımlarında çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. Yeni hocamızla bu 2 maçı iyi geçirip Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Cenk, futbolu bırakan Burak Yılmaz'a ilişkin bir soruya, "Burak abi çok büyük bir efsane. Türk futbolu için yaptığı işler çok önemliydi. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. Bana Bertuğ'a, Enes'e ve Umut'a. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı çok önemli." şeklinde yanıt verdi.

Montella'nın gelmesinin ardından güzel bir hava yakaladıklarını anlatan tecrübeli golcü, şunları kaydetti:

"Hoca bizden biri gibi. Uzun süredir Türkiye'de. Adana Demirspor'da güzel işler yaptı, Türkiye'yi ve Türk insanını biliyor. Türk oyuncuların dilinden anlıyor. Kültürlerimiz benzediği için sıcak kanlı bir insan. Hep güler yüzlü biri. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük bir yer. Türkiye için oynamak büyük gurur. Hava çok güzel ve hepimiz heyecanlıyız. Yüzde yüz hazır olmak için güzel çalışacağız."

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