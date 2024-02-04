Cenk Tosun'un Beşiktaş için büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı

Beşiktaş, bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı golcü Cenk Tosun'un Pendikspor maçında sol ayak topuğunda yırtılma olduğu ve tecrübeli futbolcunun, Adana Demirspor ve Sivaspor maçlarında iğneyle oynadığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR KARŞISINDA DA OYNAYACAK

Cenk Tosun, Trabzonspor karşısında da takımını yalnız bırakmamak için topuğundaki yırtığa rağmen oynayacak.

Takımı için büyük fedakarlık yapan Cenk, teknik direktör Fernando Santos tarafından takdir edildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Cenk Tosun, 8 gl atarken 4 asist yaptı.