Cenk Yaltırak yanıtladı: Çanakkale depremi ne anlam ifade ediyor?

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.38'de kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

“MÜNFERİT BİR DEPREMDİR”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Cenk Yaltırak, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Yaltırak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1953 yılında kırılan kesimde gerçekleşen münferit bir depremdir" dedi.

Yaltırak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Anadolu Orta Kolu üzerinde Yenice-Gönen segmenti üzerinde Gönen Barajı kuzeyinde olan Mw 4.8 lik deprem, 1953 yılında kırılan kesimde gerçekleşen münferit bir depremdir."

"KIRILMIŞ FAYDA TEKRAR BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Öte yandan Yaltırak, bir sosyal medya kullanıcısının, "Bölgesel başka bir yeri tetikler mi hocam?" şeklindeki sorusunu da, "Kırılmış fayda tekrar büyük deprem olmaz" yanıtını verdi.