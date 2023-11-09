Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor

Cennet hurması veya Trabzon hurması olarak da bilinen meyvenin olgunlaşmadan önce ve aç karnına yenmesinin sağlığa zararlı olduğu ortaya kondu.

Abdullah Şaşkın KAYNAK: Haber Merkezi
Cennet hurmasını sakın böyle tüketmeyin. Hastanelik ediyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve vücudunuzu korumak için dengeli beslenmenizin önemi vurgulandı.

Dengeli ve düzenli beslendiğinizde bağışıklık sisteminizin güçlendiği ve böylece hastalıklara karşı dirençli olduğunuz belirtildi.

Ancak bazen çok aç olduğunuzda yediğiniz bazı gıdaların vücudunuza fark etmeden ciddi zararlar verebileceği hatırlatıldı. Bu gıdaların zamanına dikkat etmediğinizde vücudunuza yarardan çok zarar getirebileceği ifade edildi.

CENNET HURMASI NASIL YENMELİ

Cennet hurmasının olgunlaşmış olup olmadığına dikkat etmeniz gerektiği söylendi. Cennet hurmasının olgunlaşmamış halinde 100 gramda yaklaşık 13 gram şeker olduğu bildirildi.

Bu kadar yüksek bir şeker oranına sahip olduğu için meyvenin aç karnına yenmemesi tavsiye edildi.
Bunun nedeni de doğal olarak kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olduğu açıklandı.

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