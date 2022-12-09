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Cennet hurmasını yoğurtla yiyenler yaşadı. Binbir derde deva

Tezgahlarda yerini alan cennet hurması yoğurtla birlikte yenirse faydaları adeta şaşırttı. Bu yiyeceği karıştırmayla ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:37
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Cennet hurmasını yoğurtla yiyenlerin faydaları saymakla bitmiyor

Cennet hurmasını yoğurtla yiyenler yaşadı. Binbir derde deva
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Posta’da yer alan habere göre; Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, mevsiminde doğru tüketildiğinde sağlığa müthiş yararlar sağladığı biliniyor.

Kurusuyla yaşıyla hem üreticisinin hem de tüketicisinin yüzünü güldüren cennet hurması A vitamini bakımından zengin, C-B vitamini, protein, tiamin ve ribollavin barındıran cennet hurması, sindirim sistemi hastalıkları, kilo vermek isteyenler için doğal ilaç olarak tercih edildiği vurgulandı.

Cennet hurmasını nasıl tüketmeliyiz diye soranlar için ise yoğurt ön plana çıkıyor. Kür gibi uygulandığında cennet hurması-yoğurt karışımı adeta binbir derde deva oluyor.

CENNET HURMASI-YOĞURT KARIŞIMI 

Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasında büyük rol oynayan hurma, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta kanserli hücre oluşumunu engeller, vücuttaki su dengesini ayarlar ve kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.

Aynı zamanda cennet hurması; metabolizmayı hızlandırır ve kişilerin daha kısa zamanda daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesine katkı sağlar.

Yoğurt ise önemli bir protein kaynağıdır. Cennet hurmasını gün içinde yoğurt ile birlikte tüketmeniz; tokluk hissi vermesi, metabolizmayı hızlandırması ve gün içinde almanız gereken besin değerlerini sağlaması açısından özellikle sıkı bir diyete girenlerin kurtarıcısı olacaktır.

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