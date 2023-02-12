Rönesans Rezidans'ın müteahhidinden herkesi aptal yerine koyan savunma

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edilmişti.

İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellenmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürülmüştü.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKLMEYE ÇALIŞMIŞTI

Coşkun'un, dün akşam THY'nin 19.50 Karadağ uçağıyla kaçmak üzere havalimanına gitmeden önce İstanbul'da bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.

RÖNESANS REZİDANS'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığının ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyleyen Coşkun, "Karadağ ülkesinde yapmış olduğumuz binaların tapularını vermek amacıyla Karadağ ülkesine gidiyordum" diyerek kaçma gibi bir düşüncesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

“TÜM DEPREMLERDEN FARKLI OLDUĞU İÇİN YIKILDI”

Coşkun ifadelerine şöyle devam etti "Binaların kayıtlarının bilgisayarlarda kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Temin edebilirsem bilahare ibraz edeceğim. Rönesans Rezidans ile ilgili aklıma gelen tek bir şey var; depremin dalga boyunun bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm depremlerden farklı olması diye düşünüyorum. Ayrıca deprem yeryüzüne çok yakın birkaç kilometrelik mesafede olduğu için de yıkım olmuş olabilir. 6 Şubat’ta art arda iki deprem yaşandı."

"BEN DEPREM UZMANI DEĞİLİM"

Kendisinin neden tutuklandığına anlam veremeyen Coşkun, deprem uzmanı olmadığını şöyle savundu:

"İkinci deprem, merkez üssü Elbistan olan deprem daha şiddetli bir depremdi. Ben deprem uzmanı değilim bu söylediklerim tahmine dayalı değerlendirmelerimdir."

Coşkun, suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.