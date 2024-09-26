CEO’yu önce kovdular sonra hisse vermeye çalıştılar

OpenAI’nın gündeminde eski CEO Altman var. Şirket CEO’su Sam Altman'a yüzde 7 hisse vermeyi tartışıyor. Bu, Altman'a yapay zeka girişiminde ilk defa hak verilmesi anlamına gelecek büyük bir değişiklik olacak.

Şirketin, kâr elde etmek ve topluma yardım etmekle görevli bir kamu yararı kuruluşu olmayı düşündüğünü belirten kaynaklar, bilgilerin gizli olması sebebiyle isimlerinin açıklanmamasını istedi.

Kaynaklardan biri, hisse verme hususunda hala tartışıldığını ve bir zaman çizelgesinin belirlenmediğini belirtti.

Hala müzakere sürecinde olan ve değişebilecek olası hisse senedi devri, Altman'a OpenAI'ın başarısında süren bir finansal pay sağlayacak.

Reuters daha önce OpenAI'ın yeniden yapılanma ve Altman'a ilk defa hisse senedi verme planını bildirmişti. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların Reuters'a verdiği bilgi kapsamında kar amacı olmayan OpenAI'ın varlığını devam ettirecek ve kar amacı gözeten şirkette azınlık hissesine sahip olacak.

2015’te kar amacı gütmeyen bir yapay zekâ araştırma kuruluşu olarak kurulan OpenAI, 2019’da kar amacı gözeten OpenAI LP'yi kar amacı gütmeyen kuruluşun bir iştiraki olarak bünyesine katmış ve araştırmalarını finanse etmek için Microsoft'tan sermaye almıştı.