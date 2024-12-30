Cep telefonları klozetten daha pis olabilir mi? Yeni araştırmalar bakın ne diyor!

Günlük yaşanın vazgeçilmez parçası olan cep telefonları, sadece iletişim sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda yüzlerce farklı mikrop ve bakteri taşıyan bir ortam oluşturuyor olabilir.

Peki, cep telefonlarının gerçekten klozetten daha pis olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Ancak bu konuda yapılan çalışmalar, telefon temizliğinin önemini ve hijyen alışkanlıklarımızın bu kadar yakın bir temasla nasıl büyük bir sağlık riski oluşturduğunu gösterdi.

YENİ BİLİMSEL VERİLER

Bilimsel veriler, cep telefonlarının klozetlerden çok daha fazla bakteri ve mikroorganizma barındırabileceğini gösterdi.

2017 yılında yapılan bir araştırma, cep telefonlarının %70'inin potansiyel olarak zararlı mikroplar taşıdığını ortaya koydu. Bu araştırmada, cep telefonlarının yüzeylerinde, bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilen E. coli, Staphylococcus aureus ve diğer patojenlerin bulunduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Charles Gerba, Arizona Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji ve Çevre Sağlığı Profesörü ve bu alanda yapılan araştırmaların öncülerinden birisi, cep telefonları ile ilgili şunları söyledi:

"Bir cep telefonu, klozetlerden çok daha fazla bakteri taşıyabilir. Bu, telefonların sürekli ellerimizle temas etmesi ve genellikle temizlikten yoksun olmaları ile ilgilidir. Ayrıca telefonlar genellikle yemek masalarında, otobüslerde ve diğer kirli yüzeylerde kullanılır, bu da onları taşıdığı mikrop sayısını artırır."

KLOZETLERE GÖRE DAHA FAZLA BAKTERİ: NEDEN?

Klozetler, genellikle dışkı ile temas ettikleri için bir miktar mikrop barındırabilir. Ancak, cep telefonları özellikle yoğun şekilde kullanılan kişisel cihazlar olduklarından, üzerinde daha fazla bakteri birikme eğiliminde. Gün boyu telefonlarımıza, ellerimizle temas ettiğimizde, telefonların yüzeyine bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar geçer. Aynı zamanda telefonlar genellikle cebimize, çantalarımıza ve hatta tuvaletlerdeki yüzeylere dokunur.

Dr. Lisa Ackerley, halk sağlığı uzmanı ve hijyenist, cep telefonlarının temizliği hakkında şu görüşleri paylaştı:

"Cep telefonları, gün boyunca neredeyse her yüzeye dokunur. Bu da onları, klozetlerden bile daha fazla mikrop taşıyan cihazlar haline getiriyor. İnsanlar genellikle telefonlarını sık sık temizlemezler, bu da mikropların birikmesine ve zamanla sağlık sorunlarına yol açmasına neden olabilir."

CEP TELEFONU TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ: HİJYEN UYARILARI

Cep telefonları, mikropların hızla yayıldığı yüzeyler. Özellikle tuvaletlerde cep telefonlarıyla bir arada bulunmak, bakteriyel enfeksiyon riskini artırabilir. Telefonların temizliğinin ihmal edilmesi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyonlara yol açabilir.

Birçok uzman, cep telefonlarının günlük olarak temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini önerdi.

Dr. Gerba, telefonların temizliğiyle ilgili şunları ekledi:

"Telefonunuzun ekranını düzenli olarak dezenfekte etmek, mikropların yayılmasını engellemek için oldukça önemlidir. Özellikle pandeminin ardından, insanlar telefonlarını daha sık temizlemeye başladılar. Ancak bu alışkanlık, genel sağlık için de oldukça faydalıdır."

CEP TELEFONU TEMİZLİĞİ İÇİN İPUÇLARI:

1. Yumuşak Mikrofiber Bezi Kullanın: Telefonunuzu temizlerken, aşındırıcı olmayan bir mikrofiber bez kullanmak en iyisi. Bu, ekranı çizmeden temizlemenizi sağladığı bildirildi.



2. Alkol Bazlı Dezenfektanlar Kullanın: Telefonu dezenfekte etmek için %70 alkol içeren bir dezenfektan sprey kullanabilirsiniz. Bu, bakterileri öldürmek için etkili bir yöntem.

3. Telefon Kılıfını Düzenli Olarak Temizleyin: Telefonunuzu temizlerken, telefon kılıfını da unutmayın. Telefon kılıfı, bakterilerin ve kirlerin biriktiği yerlerden biri olabilir.

4. Ellerinizi Yıkayın: Telefonu temizlemenin yanı sıra, ellerinizi sık sık yıkamak da mikropların yayılmasını önlediği bildirildi.

KLOZETLERDEN DAHA PİS OLABİLİR Mİ?

Cep telefonları, klozetlerden daha fazla bakteri taşıyor olabilir, ancak bu, telefonların düzgün bir şekilde temizlenmediği takdirde geçerli. Telefonlarımız, neredeyse her gün kullandığımız kişisel cihazlar oldukları için, doğru hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşır. Düzenli temizlik ve dezenfeksiyon, sağlık risklerini azaltarak telefonlarımızın daha temiz kalmasını sağlar.

Yine de, cep telefonlarının klozetlerden daha pis olduğu bilgisi, telefonlarımızı temiz tutmamız gerektiğinin önemini vurgulayan önemli bir hatırlatma. Sağlıklı bir yaşam için, yalnızca telefonları değil, tüm kişisel eşyalarımızı temiz tutmak, mikropları engellemek için atılacak ilk adım.