Cep telefonlarınızın şarjı tam 1 ay bitmeyecek. Bilim insanları müthiş buluşu duyurdu

Özel hayatımızın ve iş hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan akıllı telefonlar, şarj kapasiteleri nedeniyle kimi zaman hayal kırıklıkları yaratabiliyor. Uzmanlar, büyük bir dert haline gelen akıllı telefon şarjlarına yeni bir çözüm için çaıışıyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi bilim insanları, bir akıllı telefonun sadece ayda 1 kez şarj edilmeye ihtiyaç duyacağı bir mikroçip üzerinde çalışmalar yapıyor.

YILDA SADECE 12 KEZ ŞARJ EDİLECEK

Çalışmaya göre mikroçip takılan akıllı telefon yılda toplamda sadece 12 kez şarj edilerek kullanıma devam edilebilecek. Bu çalışmaya göre totalde sıfır enerjiye ihtiyaç duyan bir silikon çipli işlemci bu tüketimi azaltarak akıllı telefonların ömrünü de bir hayli uzatacak.

"ŞARJI BİR AY DAYANACAK CEP TELEFONUNUZ OLACAK"

Bilim insanları, projeyi bir şirketle yönetiyor. Projeyi yürüten şirket yöneticisi Sean Redmond, “Eğer bu inanılmaz iddiayı gerçekten yerine getirebilirlerse, bu, bir gün değil, bir ay dayanacak bir cep telefonunuz olacağı anlamına gelir. Bugün dünyada hiç kimse bunu bir yarı iletken çip ile gerçeğe dönüştüremedi; eğer bunu yapabilecek biri varsa, o da Cambridge’teki bu ekip olacaktır.” dedi.