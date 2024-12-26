Cep telefonu duruş bozukluğuna neden oluyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Cep telefonu kullanırken başımızı öne eğmemiz, omurgamızın doğal eğrisini bozarak boyun ve sırt kaslarımızda gerilmeye yol açar. Uzun süre bu pozisyonda kalmak, boyun fıtığı, sırt ağrıları ve genel duruş bozukluklarına neden olabilir. Özellikle gençler arasında yaygın olan bu alışkanlık, daha ileri yaşlarda kronik ağrılara ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Dr. Murat Yılmaz, cep telefonu kullanımının vücutta oluşturduğu etkileri şu şekilde açıkladı:

"Cep telefonu kullanırken başımızı uzun süre öne eğmek, omurgada aşırı yük binmesine neden olur. Bu durum, boyun kaslarının gerginleşmesine ve omurganın doğru hizalanmasının bozulmasına yol açar. Zamanla, bu duruş bozukluğu boyun fıtığına, sırt ağrılarına ve hatta sinir sıkışmalarına yol açabilir."

Uzmanlar, cep telefonu kullanımına bağlı olarak gelişen duruş bozukluklarına tıbbi bir terimle "Text Neck" yani "Telefon Boynu" sendromu adını vermekte. Bu sendrom, başın uzun süre öne eğilmesiyle boyun ve sırt kaslarında oluşan gerginliği tanımlar. "Text Neck", genellikle cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayar kullanımı sırasında başın öne eğilmesi sonucu gelişir. Bu durum, boyun kaslarını ve omurgayı zorlar, bu da kas ve eklem ağrılarına, baş ağrılarına ve zamanla kalıcı duruş bozukluklarına yol açabilir.

Fizik tedavi uzmanı Prof. Dr. Aylin Karaca, "Text Neck" sendromunun günümüzde hızla yayıldığını belirtti:

"Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte, özellikle gençlerde 'Text Neck' sendromu yaygınlaşmış durumda. Uzun süreli telefon kullanımı, başın öne eğilmesine neden olarak boyunda gerilmelere ve ağrılara yol açıyor. Bu durum, kaslar ve eklemler üzerinde uzun vadeli hasar oluşturabilir."

CEP TELEFONU KULLANIMININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Cep telefonu kullanımının yalnızca fiziksel sağlık üzerinde değil, psikolojik sağlık üzerinde de etkileri bulunmakta.

Çalışmalar, sürekli telefon kullanmanın stres seviyelerini artırabileceğini ve bunun, duruş bozukluklarını daha da kötüleştirebileceğini gösterdi. Yüksek stres seviyeleri, kas gerginliğine ve ağrılara yol açarken, psikolojik olarak da kişiyi daha huzursuz hale getirebilir.

Dr. Elif Aydın, cep telefonu kullanımının psikolojik etkilerini şu şekilde değerlendirdi:

"Sürekli olarak cep telefonuna bakmak, bireyde 'yakalanma' korkusunu artırabilir. Bu da stres ve anksiyeteyi tetikler. Sürekli sosyal medyada olmak, kişinin duruşunun bozulmasına yol açabilir. Çünkü stres, kaslar üzerinde ek bir yük oluşturur. Bu da duruş bozukluklarını tetikler."

DURUŞ BOZUKLUĞUNUN DİĞER SAĞLIK SORUNLARIYLA İLİŞKİSİ

Uzun süreli duruş bozuklukları yalnızca kas ve iskelet sistemi sorunlarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda solunum, sindirim ve dolaşım sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Boyun ve sırt kaslarının aşırı gerilmesi, diyaframın düzgün çalışmamasına yol açabilir, bu da nefes almayı zorlaştırabilir. Ayrıca, kötü duruşlar, mideye baskı yaparak sindirim sorunlarına yol açabilir.

Prof. Dr. Ahmet Demirtaş, iç hastalıkları uzmanı, duruş bozukluğunun iç organlar üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Kötü duruş, vücudun iç organları üzerinde de baskı oluşturur. Özellikle sindirim sistemi, kalp ve akciğerler etkilenebilir. Ayrıca, kötü duruşun kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, duruş bozukluklarına karşı önlem almak, sadece kas sağlığı değil, genel vücut sağlığı açısından da son derece önemlidir."

CEP TELEFONU KULLANIMINDA DOĞRU DURUŞ İÇİN İPUÇLARI

Cep telefonu kullanımının yol açabileceği sağlık sorunlarını en aza indirmek için uzmanlar, doğru duruş alışkanlıkları edinmenin önemini vurgulamakta.

İşte cep telefonu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları:

1. Telefonu göz hizasında tutun: Telefonu elinizde tutarken, başınızı eğmek yerine cihazı göz hizasında tutmaya özen gösterin. Bu, boynunuzdaki gerginliği azaltacaktır.



2. Duruşunuzu sık sık değiştirin: Uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya çalışın. Arada sırada başınızı ve omuzlarınızı esnetin.

3. Duruşunuzu kontrol edin: Cep telefonu kullanırken sırtınızın dik olduğundan ve omuzlarınızın düşmediğinden emin olun. Vücudunuzun doğal eğrisini koruyarak telefonunuzu kullanmaya çalışın.

4. Telefonu yatarken kullanmamaya özen gösterin: Yatarken telefon kullanmak, boyun ve sırt kaslarınız üzerinde daha fazla baskı oluşturur. Mümkünse yatarken telefon kullanmaktan kaçının.

CEP TELEFONU KULLANIMINI DİKKATLE YÖNETMEK SAĞLIĞINIZI KORUR

Cep telefonu kullanımı, hayatımızın her anında yer alsa da, sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek mümkün.

Uzmanlar, doğru duruş alışkanlıkları edinmenin, boyun ve sırt sağlığını korumada önemli bir faktör olduğunu belirtmekte. Ayrıca, cep telefonu kullanımı sırasında kısa molalar vermek ve vücudu esnetmek, uzun vadede duruş bozukluklarını önleyecek.

Sağlıklı bir yaşam için cep telefonu kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak.