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Cep telefonu hayat kurtardı 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan kişiden haber alamayan yakınları durumu telefonla polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı çilingirle açtıklarında yerde yatan şahsı buldu. Şahıs hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 07:07
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Cep telefonu hayat kurtardı 

Cep telefonu hayat kurtardı 
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İHA'nın haberine göre, olay gece saatlerinde Murtaza Mahallesi, Dış Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile kavga eden şahıstan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler A.Ç.'nin intihar edebileceği ihtimali üzerine eve geldi. Polis ekipleri şahsın kapıyı açmaması üzerine kapıyı çilingir yardımı ile açarak içeri girdi. Şahsın yerde hareketsiz yattığını gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

Adrese gelen sağlık ekipleri şahsın yaşadığını tespit etmesi üzerine ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırdı. Kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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