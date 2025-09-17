Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat! Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Prof. Dr. Oytun Erbaş, cep telefonlarının tuvalet alışkanlıklarını değiştirdiğini ve bunun sağlık üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyledi. Cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte tuvalette geçirilen sürenin arttığını belirten Erbaş, bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

“Eskiden insanlar tuvalete sadece hacet gidermek için girerdi, şimdi sosyal medya için giriyorlar” diyen Erbaş, uzun süreli oturmanın ve ıkınmanın hemoroid (basur) riskini artırdığını söyledi. Hemoroidin bir tür varis olduğunu hatırlatan Erbaş, “Makat bölgesindeki damarlar şişiyor, ağrılı ve kanamalı bir tablo ortaya çıkıyor” dedi.

Kabızlığın hemoroidin en büyük tetikleyicisi olduğunu belirten Erbaş, toplumda kabızlık oranının %60’a ulaştığını ve bunun başlıca sebebinin lifli gıdaların yeterince tüketilmemesi olduğunu ifade etti. “Her gün dışkılamak sağlıklı bağırsak için şart. Dışkı zehirlidir, vücutta tutulduğunda kanser riski artar” diyerek kalın bağırsak kanserine dikkat çekti.

Erbaş ayrıca, tuvalet kağıdı kullanımının makat kanseri riskini artırabileceğini belirterek suyla temizlik yapılmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi. Gereksiz tomografi çekimlerinin de kanser riskini yükselttiğini vurgulayan Erbaş, “Her yıl iki defadan fazla tomografi çektirmek %5 oranında kanser riskini artırır” diyerek uyarıda bulundu.

