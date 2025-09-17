Kışın sağlıklı kalmanın sırrını açıkladı! Canan Karatay’dan doğal beslenme tüyoları

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kış aylarında sağlıklı kalmanın yolunun mevsim sebzeleri ve doğal fermente gıdalardan geçtiğini söyledi. “Doğa ne zaman neyi veriyorsa onu tüketmeliyiz” diyen Karatay, serada yetişen yaz sebzelerinin kışın tüketilmesinin vücutta direnç kaybına ve hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Karatay, hormonlu ve serada yetiştirilen sebzelerin bağışıklık sistemine zarar verdiğini vurgulayarak, “Kışın parlak domates, patlıcan, biber almayın. Bunlar güneş görmeden büyütülmüş, faydasız ürünlerdir” dedi. Bunun yerine lahana, karnabahar, brokoli, kereviz, yer elması, turp ve pancar gibi kış sebzelerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Turşunun ve turşu suyunun önemine dikkat çeken Karatay, “Lahana turşusu, mor soğan turşusu, pancar turşusu gibi doğal fermente ürünler bağırsak mikrobiyomunu güçlendirir. Bu da bağışıklık sistemimizi korur” dedi. Turşuların kristal kaya tuzuyla yapılması gerektiğini belirten Karatay, sirkenin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti.

ASIL TEHLİKE, BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATAN YANLIŞ BESLENMEDİR

Karatay, “Soğuk havadan korkmayın. Mikroplar soğukta çoğalmaz. Asıl tehlike, bağışıklığı zayıflatan yanlış beslenmedir” diyerek, kışın bolca turşu, çorba ve doğal yağlarla pişirilmiş sebze yemeklerinin tüketilmesini önerdi. Özellikle kelle paça gibi kolajen ve mineral açısından zengin gıdaların bağışıklık sistemini desteklediğini söyledi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI GENEL SAĞLIKLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ

Sebze seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşan Karatay, “Sebze ne kadar küçük ve şekilsizse o kadar doğaldır. Parlak, büyük ve düzgün sebzeler genellikle hormonludur” diyerek tüketicileri uyardı. Bağırsak sağlığının genel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Karatay, “Bağırsaklar iyi çalışmazsa stres artar, uyku bozulur, hastalıklar kapıyı çalar. Turşu ve doğal besinlerle bağırsak florasını korumak şart” dedi.