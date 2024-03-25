Cep telefonu öldürüyor mu? Bilim insanları sonucu açıkladı

İngiliz ve İsveçli araştırmacılar, mobil telefon kullanımının kanserle ilişkisini incelemek için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

17 yıl boyunca 250 bin mobil telefon kullanıcısını takip eden bilim insanları, akıllı telefonların beyin tümörü riskini artırmadığı sonucuna vardı.

Londra’daki Imperial College ve İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden uzmanlar, katılımcıları dikkatle izleyerek ve verilerini düzenli olarak kontrol ederek bu sonuca ulaştı.

Mobil telefonlardan yayılan elektromanyetik dalgaların beyin tümörüne yol açtığı teorisini çürüten çalışma, bu iki faktör arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

Araştırmayı yöneten Profesör Mireille Toledano, bulguların umut verici olduğunu ifade etti.

Toledano, yeni nesil telefonların daha zayıf elektromanyetik alanlar ürettiğini ve insanların telefonları daha çok sosyal medya, video görüşmeleri ve internet gezintisi için kullandığını, bu sayede cihazları başlarından uzak tuttuklarını belirtti.

Araştırmada görev alan Profesör Paul Elliott ise, bu çalışmanın dünya çapında çok uluslu en kapsamlı araştırma olduğunu ve yoğun ya da uzun süreli akıllı telefon kullanımının beyinde tümör riskini artırdığına dair bir bulgu elde edemediklerini söyledi.

Çalışma, Environment International dergisinde yayımlanarak, mobil telefon kullanımı en yüksek olan yüzde onluk dilimdeki beyin tümörü oranlarının, daha az kullananlarla önemli bir farklılık göstermediğini ortaya koydu.