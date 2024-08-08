Cep telefonu ve kredi kartı gaspı kamerada

Kaynak: DHA
Cep telefonu ve kredi kartı gaspı kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, A.A.'yı darbedip cep telefonu ve kredi kartlarını gasbeden üç şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz üç kişi, A.A.'yı darbederek telefonunu ve kredi kartlarını aldıktan sonra kaçtı. Saldırıya uğrayan A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, beş ayrı noktadan alınan yaklaşık 20 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelilerin A.K., M.S.S. ve E.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Torbalı ilçesinde yaşadıkları ve bir evde saklandıkları belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, gasbettikleri kredi kartlarıyla yaklaşık 3.500 TL'lik market alışverişi yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

gasp-2.jpg

gasp-001.jpg

gaspp.jpg

Son Haberler
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı Dünya
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı
Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş Magazin
Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş
OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi Ekonomi
OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi
AKP'de 4 kritik atama Gündem
AKP'de 4 kritik atama
Hacıosmanoğlu temizlik yapacak Spor
Hacıosmanoğlu temizlik yapacak
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı Gündem
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı
Gazze’de can kaybı: 39 bin 699 Dünya
Gazze’de can kaybı: 39 bin 699