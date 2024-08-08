Cep telefonu ve kredi kartı gaspı kamerada

Olay, 7 Temmuz saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz üç kişi, A.A.'yı darbederek telefonunu ve kredi kartlarını aldıktan sonra kaçtı. Saldırıya uğrayan A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, beş ayrı noktadan alınan yaklaşık 20 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelilerin A.K., M.S.S. ve E.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin Torbalı ilçesinde yaşadıkları ve bir evde saklandıkları belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, gasbettikleri kredi kartlarıyla yaklaşık 3.500 TL'lik market alışverişi yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.