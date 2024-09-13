Cepte nakit yok kredi kartı patladı. Vatandaş en çok neye harcama yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Eylül haftasında yaşanan kredi kartı harcamalarının verisini yayımladı.

Yüksek enflasyon sebebiyle alım gücünün düşmesi, vatandaşı kredi kartlarına sevk etti.

Artan maliyetler, zayıf alım gücü ve ekonomik kriz faktörleri vatandaşın kamburu oldu. Vatandaş temel gereksinimlerine erişimde zorluk yaşar oldu.

Temel gıda, barınma ve eğitim gibi hayatın olmazsa olmaz yapı taşları, artık vatandaş için bir lüks oldu.

Vatandaş bu tür zaruri ihtiyaçları için kredi kartlarına başvurdu. Bununla beraber kredi kullanım oranları da artış gösterdi.

TCMB’nin yayımladığı verilere göre; kart harcamaları yüzde 0,6'lık bir sınırlı artış gösterdi.

EN ÇOK NEYE HARCAMA YAPILDI?

6 Eylül haftasında en belirgin haftalık yükselişler, okulların açılmasıyla beraber eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri harcamaları gruplarında yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verileri kapsamında, 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartlarının toplam işlem tutarı önceki haftaya göre yüzde 0,6 artış göstererek 324,4 milyar lirayı gördü.

6 Eylül haftasında vergi ve BES ödemeleri 5,3 milyar lira azalarak aşağı yönlü etkide oldu.

AKARYAKIT HARCAMASI AZALDI

Harcamaları azalış gösteren alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik ve akaryakıt harcamaları dikkat çekti. Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise haftalık 1,3 milyar lira düşüşle 91,7 milyar liraya gerileme görüldü.