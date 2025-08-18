Çerçioğlu, CHP'nin miting gününde öyle bir şey yaptı ki! Belediye çalışanlarına...

Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

Çerçioğlu’nun AKP’ye gidişinin gerçek nedeni ortaya çıktı: CHP’li eski yönetici açıkladı

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.

Çerçioğlu’na tepki çığ gibi büyüyor!

Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.