Çerçioğlu şikayetçi olmuştu. Yazar Ergün Poyraz tutuklandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle, sabah saatlerinde gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, tutuklandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatları aracılığıyla Ergün Poyraz'ın sosyal medyada evinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Poyraz'ı 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve yaymak' suçlamasıyla Çakırbeyli'deki evinde gözaltına aldı. Poyraz, sosyal medya hesabından "Şu an evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar" yazılı paylaşımda bulundu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün Poyraz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

