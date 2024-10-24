Cercle Brugge, İzlanda deplasmanında mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Vikingur Reykjavik, Kópavogsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Belçika temsilcisi Cercle Brugge’ü 3-1 mağlup etti. Maç, ilk yarıda karşılıklı gollerle dengede geçse de ikinci yarıda ev sahibi ekip üstün performansıyla galibiyeti almayı başardı. Vikingur Reykjavik’in teknik direktörü Arnar Gunnlaugsson'un 4-4-2 taktiği ile sahada yer aldığı maçta, Miron Muslic yönetimindeki Cercle Brugge ise 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele etti.

İlk Yarı: Dengeli Başlangıç

Maçın ilk dakikaları iki takımın da kontrollü oyunuyla geçerken, ilk tehlikeli atak Cercle Brugge’den geldi. Kévin Denkey’nin 2. dakikada ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti. Vikingur Reykjavik ise 7. dakikada Aron Thrándarson'un ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortayla gole yaklaştı ancak top dışarı çıktı. İki takım da fırsatlar yaratmakta zorlanırken, 16. dakikada konuk ekip Cercle Brugge aradığı golü buldu. Kévin Denkey’nin asistinde Kazeem Olaigbe, ceza sahasında topla buluştu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece bir dakika sonra, Vikingur Reykjavik hızlı bir reaksiyon gösterdi. 17. dakikada Danijel Djuric’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ari Sigurpálsson, şık bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, maçın başından itibaren dengeli geçen oyunun bir yansımasıydı. İlk yarının geri kalanında iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Vikingur Reykjavik’ten Viktor Andrason’un 45+1. dakikada çektiği şut kaleci tarafından kurtarılırken, Danijel Djuric’in penaltı atışı ise üst direğe çarptı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı: Vikingur Reykjavik’in Üstünlüğü

İkinci yarının başlamasıyla birlikte her iki takım da skoru lehine çevirmek için daha istekli bir oyun sergilemeye başladı. Vikingur Reykjavik, 52. dakikada Danijel Djuric ile net bir gol fırsatı yakaladı ancak Cercle Brugge kalecisi bu şutu başarıyla kurtardı. Cercle Brugge ise 58. dakikada Kévin Denkey’nin yaptığı faul nedeniyle sarı kart görmesiyle disiplinsiz bir görüntü sergilemeye başladı. Vikingur Reykjavik bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı ve 76. dakikada öne geçmeyi başardı. Erlingur Agnarsson’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Danijel Djuric, şık bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.

Bu golle moral bulan ev sahibi ekip, 83. dakikada Gunnar Vatnhamar’ın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. Gísli Thórdarson’un serbest vuruştan yaptığı ortayı gole çeviren Vatnhamar, takımına rahat bir nefes aldırdı. Son dakikalarda Cercle Brugge, Jonas Lietaert ile gol arasa da başarılı olamadı ve maç 3-1 Vikingur Reykjavik’in üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

Vikingur Reykjavik’te maçın kahramanları arasında Danijel Djuric ve Gunnar Vatnhamar öne çıktı. Djuric, hem attığı golle hem de Ari Sigurpálsson’a yaptığı asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Vatnhamar ise son bölümde attığı golle galibiyeti perçinledi. Ayrıca Erlingur Agnarsson’un da 76. dakikada Djuric’e yaptığı asist, maçın kırılma anlarından biri olarak kayda geçti.

Cercle Brugge cephesinde ise Kazeem Olaigbe’nin golü ve Kévin Denkey’nin asisti takımı için önemli katkılar sağladı. Ancak Belçika temsilcisi, maçın ilerleyen dakikalarında hem fiziksel hem de taktiksel olarak Vikingur Reykjavik’in gerisinde kaldı.

Maçın Hakem Performansı

Maçın hakemliğini Letonya Futbol Federasyonu’ndan Vitalijs Spasjonnikovs yaptı. VAR hakemi Andris Treimanis ve yardımcı hakemler Raimonds Tatriks ile Arturs Sakurovs da maçta görev aldı. Hakem ekibi genel olarak iyi bir yönetim gösterse de 43. dakikada Vikingur Reykjavik lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Ancak VAR incelemesinin ardından karar onaylandı.

Sonuç ve Sonraki Adımlar

Bu galibiyetle Vikingur Reykjavik, UEFA Konferans Ligi’ndeki puanını 3’e çıkardı ve grupta avantajlı bir konuma yükseldi. Cercle Brugge ise sahadan mağlup ayrılarak grupta zor bir duruma düştü. İki takım da bir sonraki maçlarına odaklanacak; Vikingur Reykjavik bu performansını devam ettirmeye çalışacakken, Cercle Brugge moral bulmak için çıkış arayacak.

Vikingur Reykjavik’in galibiyeti, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunu ve takımın disiplinli yapısıyla geldi. Bu sonuç, takımın Konferans Ligi’ndeki iddiasını sürdürmesine katkı sağladı.