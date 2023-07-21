Çeri domatesinin iki yararı müthiş dedirtiyor

Editör: Naim Arıoğlu

Sperm sayısını artırıyor



Bu minik domates böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. Zararlı toksinleri vücuttan atarak kanseri engelliyor. Çeri domatesindeki B6 vitamini beyin fonksiyonunu geliştirirken, A vitamini de cinsellik hormonlarını çalıştırıp, erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Uzmanlar, her yaştan herkesin çeri veya kiraz domates tüketmesini tavsiye ediyor.

Kansere çeri kalkanı



Sağlıklı bir hayat için doğru gıdalarla düzenli beslenmeniz şart. Bu konuda önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle çeri ve kiraz domatese dikkat çekiyor

Günde 1 kâse çeri domates yenilmesinin vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini söyleyen uzmanlar, içeriğindeki A vitamininin de sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup, kanseri engellediğini vurguladı.