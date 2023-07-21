Çeri domatesinin iki yararı müthiş dedirtiyor

Vitamin ve lif zengini çeri domatesi kanserden koruyor. Aynı zamanda afrodizyak etkisi de gösteriyor...

Çeri domatesinin iki yararı müthiş dedirtiyor

Editör: Naim Arıoğlu

Sperm sayısını artırıyor

Bu minik domates böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. Zararlı toksinleri vücuttan atarak kanseri engelliyor. Çeri domatesindeki B6 vitamini beyin fonksiyonunu geliştirirken, A vitamini de cinsellik hormonlarını çalıştırıp, erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Uzmanlar, her yaştan herkesin çeri veya kiraz domates tüketmesini tavsiye ediyor.

Kansere çeri kalkanı

Sağlıklı bir hayat için doğru gıdalarla düzenli beslenmeniz şart. Bu konuda önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle çeri ve kiraz domatese dikkat çekiyor

Günde 1 kâse çeri domates yenilmesinin vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini söyleyen uzmanlar, içeriğindeki A vitamininin de sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup, kanseri engellediğini vurguladı.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz Güncel
Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz
Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti Güncel
Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti
İshak Paşa Sarayı’nda Senforock konseri Kültür Sanat
İshak Paşa Sarayı’nda Senforock konseri
Lavanta ile nane enerji yüklüyor Şifalı Bitkiler
Lavanta ile nane enerji yüklüyor
Aşırı terlemedenendoskopik yöntemle kurtulma Sağlık
Aşırı terlemedenendoskopik yöntemle kurtulma
Konutta hem ek vergi hem ceza geliyor Ekonomi
Konutta hem ek vergi hem ceza geliyor
Okul çocuğa nasıl sevdirilir Sağlık
Okul çocuğa nasıl sevdirilir