Çerkez El Sanatları Sergisi açıldı

Kayseri'de turizm bakanlığı faaliyetleri kapsamında düzenlenen kurslardaki çalışmalar "Çerkez El Sanatları Sergisi" açıldı.

Çerkez El Sanatları Sergisi açıldı

AA

Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Kafkas Derneği işbirliğiyle hazırlanan serginin açılışı öncesi akordiyon nameleri eşliğinde dansçılar geleneksel Çerkez oyunu oynadı.

02-06-11-20230602-2-58938201-89608966.jpg

Müzik dinletisinin ardından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek kurdele keserek sergiyi açtı.

02-06-11-20230602-2-58938201-89608950.jpg

Sergide Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde düzenlenen kurslarda kursiyerlerin yaptığı kadim Çerkez el sanatlarını yansıtan 200'ün üzerinde eser yer aldı.

02-06-11-20230602-2-58938201-89608962.jpg

Çerkezlere özgü el işlemeli kıyafet ve aksesuarların yanı sıra "dişeyida" tekniği ile yapılan çalışmalar dikkat çeken ürünler oldu.

02-06-11-20230602-2-58938201-89608958.jpg

Açılıştan konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'de kültürel ve sanatsal faaliyetlere her daim destek verdiklerini söyledi.

02-06-11-20230602-2-58938201-89608952.jpg

Çerkez kültürünü yansıtan ürünlerin sergisinde bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Dursun, "Sergide kursiyerlerce yapılan 200'ü aşkın eser sergilenecek. Bunların hepsi el emeği göz nuru esereler. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sanatseverleri sergiye davet ediyorum." dedi.

02-06-11-20230602-2-58938201-89608949.jpg

Dernek Başkanı Özyürek de geleneksel Çerkez el sanatlarını yaşatmak amacıyla kurslar açtıklarını ifade etti.

thumbs-b-c-f7fc1ce9496500284705090a05deacf7.jpg

Bu kursları kurumlarla işbirliği içinde düzenlediklerini ve Çerkez kültürünü yansıtan bu eserlerin geleceğe aktarılmasına katkı sunduklarını anlatan Özyürek, "Çerkez el sanatlarını yaşatmak amacıyla kurslar düzenliyoruz. Kadim kültürümüzün, atalarımızdan bize miras kalan somut olmayan bu kültürel mirası yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacındayız." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Sivas'ta deprem Güncel
Sivas'ta deprem
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu Yaşam
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi Yaşam
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi
Bolu'da sağanak etkili oldu Güncel
Bolu'da sağanak etkili oldu
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı Spor
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü Yaşam
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek” Magazin
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek”