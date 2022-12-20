Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın çalıştığı hastaneye yeni Başhekim atandı

(AA) "Sahte doktor" soruşturması kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Uzm. Dr. Gökhan Özdemir, hastanenin yeni başhekimi oldu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olarak çalışmasına ilişkin soruşturma sonucunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlusu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar vermişti.