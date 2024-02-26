Çerkezköy'de 'pavyon' baskını

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce Çerkezköy’de üç adrese operasyon düzenlenmiş, şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 1 adet dürbünlü havalı tüfek, 1 adet kesici pala, 2 adet muşta ile iddiaya göre müşterilere imzalatılan boş senetler ele geçirilmişti.

Bazı borçlu müşterilerin ise bir defterde kayıt altına alındığının görüldüğü operasyonda; aralarında işletme sahibi ve çalışanların da olduğu V.K. (52), R.Y. (46), E.A. (33), F.K. (47), A.Y. (27), M.K. (49), M.Y. (42) ve Z.Y. (47) isimli şahıslar gözaltına alındı.

"Nitelikli yağma", "kişileri hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları iddiasıyla Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan pavyon sahiplerinin, bazı mağdur müşterilere sarhoş olduktan sonra fahiş hesap çıkarttığı, parası olmayan müşterilere senet imzalattıkları, senede faiz işlettikleri iddia edildi.

İki günlük gözaltı sürelerinin ardından 8 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.