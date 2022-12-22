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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz hakkında yeni gelişme

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özkiraz için 1 yıldan 13 yıla kadar hapis talep edildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 22:07
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Çerkezköy'deki 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz hakkında yeni gelişme
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

25 Kasım'da tutuklanmıştı

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

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