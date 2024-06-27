Cesedi havalandırma boşluğunda bulundu

Kaynak: DHA
Cesedi havalandırma boşluğunda bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 57 yaşındaki Vakkas Çetintaş apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu.

​Olay, dün akşam Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde gerçekleşti.

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Apartman yöneticisi olan Vakkas Çetintaş'tan haber alamayan ailesi polise aradı. Bu sırada apartmanın 1. katında oturan vatandaşlar havalandırma boşluğundan telefon sesi geldiğini bildirdiler. Apartmana polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada apartman boşluğunda Vakkas Çetintaş, hareketsiz halde bulundu.

Sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde Vakkas Çetintaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri yeri ekiplerinin çalışmaları sonrasında Çetintaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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