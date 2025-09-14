Çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı!

Bingöl'de polis ekipleri tarafından, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güveni sağlamak için kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı. İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan ikametgah aramalarında ise 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildiği bildirildi.

Son Haberler
Son anket sonuçları ortaya çıktı! Sonuçlar bomba etkisi yarattı
Son anket sonuçları ortaya çıktı! Sonuçlar bomba etkisi yarattı
Galatasaray'ın rakibi E.Frankfurt'ta sakatlık şoku!
Galatasaray'ın rakibi E.Frankfurt'ta sakatlık şoku!
Federasyon açıkladı: Genç sporcudan acı haber!
Federasyon açıkladı: Genç sporcudan acı haber!
Kılıçdaroğlu’nun masasındaki iki senaryoyu açıkladı! Kritik dava öncesi kulisler kaynıyor
Kılıçdaroğlu’nun masasındaki iki senaryoyu açıkladı! Kritik dava öncesi kulisler kaynıyor
Kediyi kurtarırken canından oluyordu! TEM Otoyolda ilginç olay
Kediyi kurtarırken canından oluyordu! TEM Otoyolda ilginç olay