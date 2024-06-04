Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 57 kaçak göçmen kurtarılırken, 41 göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 7'si çocuk 57 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botta 41 kaçak göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan tüm göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere gönderilecek.

İlgili Haberler
Yastık altında birikimi olanlar yandı. Bakanlık düğmeye bastı yasaklandı
Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak
Son Haberler
İlkay Gündoğan'ın isyanı Spor
İlkay Gündoğan'ın isyanı
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi Gündem
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu Yerel Haberler
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu Gündem
Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim" Video
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim"