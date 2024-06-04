Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 7'si çocuk 57 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botta 41 kaçak göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan tüm göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere gönderilecek.