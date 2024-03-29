Çeşmeden su doldurma kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Çeşmeden su doldurma kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
Burdur’da köy çeşmesinden su doldurmak için sırada bekleyenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Burdur merkeze bağlı Çendik Köyü’nde meydana gelen olayda, köy çeşmesinden su dolduran 24 yaşındaki Ahmet D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında sıra sebebiyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle, ismi öğrenilemeyen şüpheli şahıs, Ahmet D.’yi göğsünden birkaç kere bıçaklayarak olay yerinden kaçtı
Arkadaşları tarafından Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen Ahmet D.’ye ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ise, Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattığı iletildi.

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