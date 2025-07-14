Cesur dansı olay olmuştu! Dilan Polat Hadise'yi topa tuttu

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Hadise’nin hem kostümü hem de dans figürleri sosyal medyada çok eleştirildi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davayla gündeme gelmişti. Son olarak Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti ve kayyum kararı kalkmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmetmiş ve kayyumun sadece denetimde olmasına karar vermişti.

HADİSE'Yİ TOPA TUTTU

Dilan Polat, bu kez Hadise'nin günlerdir konuşulan dansına bir eleştiride bulundu. "Öyle dans olmaz" diyerek Hadise'nin dansına ateş püskürdü. Polat, "Toplum ahlakını bozuyor. Hadise niye Twitter'da gündem olmadı? Soyadı Polat olsaydı şimdi Twitter'da TT olurdu" dedi.

"O DANS FALAN DEĞİL ,TOPLUM AHLAKINI BOZMAYALIM"

Polat, paylaşımında sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bir şey söyleyeceğim, benim dünyadan haberim yok bu arada. Şimdi kızlar gösterdi de izledim Hadise’nin dans videosunu. Niye hiç Twitter’da TT olmamış mesela? Toplum ahlakı diye bir sürü yorum yapan insanlar niye burada hiç bahsetmemiş? Halise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan. Bu arada o nasıl bir danstır ya? O dans falan değil bu arada. Çok rica edeceğim, toplum ahlakını bozmayalım yani. Ama merak etmeyin siz şanslısınız, size bir şey olmaz.”