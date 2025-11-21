Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen “Taşlar” silahlı suç örgütüyle ilgili iddianamede, örgütün Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiği, çok sayıda kişiyi zorla alıkoyduğu ve mağdurların araçlarını suç işlemek amacıyla kullandığı belirtildi. Örgütün, “Çapkanlar” örgütü ile silahlı çatışmalara girdiği ve görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları da tespit edildi.

İddianamede, Ramazan Taş ve yöneticilerinin “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer şüpheliler için ateşli silah bulundurma suçundan 2-4 yıl arası hapis cezası istendi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün de örgüt mensubu şüphelilerden Ömer T. ve Medeni D. tarafından tehdit edilerek iş yerine saldırıda bulundukları belirtildi.