Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polisin 'dur' ihtarına silahla ateş ederek karşılık veren 2 kişi ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada şüpheli kişilerden 12 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Serdar K. hayatını kaybetti. 19 suç kaydı olan 22 yaşındaki Muhammet E. yaralandı.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADILAR

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S., arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için uyarıda bulundu. Şüpheli kişiler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı.

OTOMOBİLDEN POLİSLERE ATEŞ ETTİLER

Araçtaki şahıslar polise ateş açtı. Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheli kişiler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma esnasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., yaşamını yitirdi. Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi.