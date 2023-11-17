Çetenin elinden kurtuldu az kalsın sevinçten ölüyordu

Luis Diaz'ın geçtiğimiz günlerde silahlı çete tarafından kaçırılıp serbest bırakılan babası, gol sevincinde kendinden geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çetenin elinden kurtuldu az kalsın sevinçten ölüyordu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen futbolcu Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından Kolombiya'da kaçırılmıştı.
Yapılan yoğun pazarlıklar sonucu serbest bırakılan baba dün gece oğlunu izlemek için tribündeki yerini aldı.
2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Kolombiya'nın, Brezilya'yı 2-1 yendiği maçı izleyen Luis Manuel Diaz, oğlunun attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşayıp kendinden geçti.
Luis Manuel Diaz'ın bu halini görenler, "Çetenin elinden kurtuldu, gol sevincinde ölüyordu" yorumunu yaptı.
İşte Luis Diaz'ın golü ve babasının yaşadığı sevinç:

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