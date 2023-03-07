7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?

Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?

‘Tiraj ustası’ lakaplı gazeteci Çetin Emeç 90’lı yıllarda terörün hedefi oldu. Çetin Emeç işine gitmek üzere çıktığı sırada şoförü ile birlikte öldürülmesinin üzerinden 33 yıl geçti. Peki, Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:28
Takip Et

Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?

Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?
+
Aa
-

Gazeteci Çetin Emeç işine gitme üzere yola çıktığı sırada şoförü ile birlikte kurşunların hedefi oldu. Bugün Çetin Emeç’in öldürülmesinin üzerinden 33 yıl geçti. Peki, Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?

Çetin Emeç suikastının üzerinden bugün 33 yıl geçti. 7 Mart 1990 yılında Suadiye'deki evinden çıkıp işine gitmek istediği sırada şoförü Sinan Ercan ile birlikte öldürüldü. 38 yıllık gazeteci olan Çetin Emeç, bugün katledilişinin üzerinden geçen 33 yılın ardından anıldı.

ÇETİN EMEÇ KİMDİR?

Çetin Emeç’in annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti'nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç'tir ve Zeynep, Leyla ve Aydın isimli üç kardeşi vardır.

Çetin Emeç Bilge Emeç ile evlenmiş, Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu olmuştur. Kızı Mehveş Eveç, Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıdır.

Çetin Emeç Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Çetin Emeç gazeteciliğe 1952'de babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972'ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu'na geçti.

Hürgün Yayınları'nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Çetin Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet'e geçti. 1986'da genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü.

38 yıllık gazeteci olan Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı.

Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

ÇETİN EMEÇ NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Çetin Emeç, 7 Mart 1990 gününün sabahında Hürriyet gazetesine gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinden çıktı. Arabasına binerken maskeli iki adam tarafından 7 kez kurşunlanarak hayatını kaybetti.

Aracın şoförü Sinan Ercan ise can haliyle arabadan inip kaçarken saldırganlar onu da 15 metre ileride yakalayıp yol kenarında öldürdü.

55 yaşındaki Çetin Emeç'in cenazesi, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
2
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
4
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
6
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
7
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.