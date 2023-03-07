Gazeteci Çetin Emeç işine gitme üzere yola çıktığı sırada şoförü ile birlikte kurşunların hedefi oldu. Bugün Çetin Emeç’in öldürülmesinin üzerinden 33 yıl geçti. Peki, Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç ne zaman nasıl öldürüldü?

Çetin Emeç suikastının üzerinden bugün 33 yıl geçti. 7 Mart 1990 yılında Suadiye'deki evinden çıkıp işine gitmek istediği sırada şoförü Sinan Ercan ile birlikte öldürüldü. 38 yıllık gazeteci olan Çetin Emeç, bugün katledilişinin üzerinden geçen 33 yılın ardından anıldı.

ÇETİN EMEÇ KİMDİR?

Çetin Emeç’in annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti'nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç'tir ve Zeynep, Leyla ve Aydın isimli üç kardeşi vardır.

Çetin Emeç Bilge Emeç ile evlenmiş, Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu olmuştur. Kızı Mehveş Eveç, Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıdır.

Çetin Emeç Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Çetin Emeç gazeteciliğe 1952'de babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972'ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu'na geçti.

Hürgün Yayınları'nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Çetin Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet'e geçti. 1986'da genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü.

38 yıllık gazeteci olan Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı.

Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

ÇETİN EMEÇ NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Çetin Emeç, 7 Mart 1990 gününün sabahında Hürriyet gazetesine gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinden çıktı. Arabasına binerken maskeli iki adam tarafından 7 kez kurşunlanarak hayatını kaybetti.

Aracın şoförü Sinan Ercan ise can haliyle arabadan inip kaçarken saldırganlar onu da 15 metre ileride yakalayıp yol kenarında öldürdü.

55 yaşındaki Çetin Emeç'in cenazesi, İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.