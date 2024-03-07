Çetin Emeç mezarı başında anıldı

Çetin Emeç mezarı başında anıldı
Kaynak: Haber Merkezi
Suadiye'deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç mezarı başında anıldı.
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Çetin Emeç mezarı başında anıldı 1

Çetin Emeç'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anmaya
eşi Bilge Emeç,
oğlu Mehmet Emeç,
kızı Mehveş Emeç Birol,
torunu Selin Birol,
damadı Özalp Birol,
gelini Lale Emeç ile
eski çalışma arkadaşları gazeteciler Doğan Hızlan,
Oktay Ekşi,
Ertuğ Karakullukçu,
Celal Korkut,
Sedat Ergin,
Kemal Koçak,
Abbas Güçlü,
Şekip Gümüşkanatlı,
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş geldi.

Emeç’in mezarı başında dualar edildi, anma konuşmaları gerçekleştirildi.

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Çetin Emeç mezarı başında anıldı 2

"HER SENE DAHA BÜYÜK BİR ACIYLA ANIYORUZ"

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, "Çetin, mesleğinin dürüstlüğü dışında; her şeyi doğrulayan, her şeyin doğrusuna inmek için her fedakarlığı yapan ve gözünü kırpmadan kendini atan biriydi. Onu anarken müziğe olan bilgi ve sevgisini, sanata olan yakınlığını da belirtmek gerekir. Her sene daha büyük bir acıyla, başkalarına derin bir umursamazlıkla, onu anıyoruz. Dostları da basın tarihi de onu unutmayacak." dedi.

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Çetin Emeç mezarı başında anıldı 3

"ALÇAK BİR CİNAYET ŞEBEKESİ ONU ARAMIZDAN ALDI GÖTÜRDÜ"

Oktay Ekşi ise, "Çok sağlam bir Atatürkçü çok ileriye dönük amaçları olan ve hamleler yapan bir gazeteciydi. Gerçeğe bağlı, meslek arkadaşlarına ışık tutan bir gazeteciydi. Maalesef alçak bir cinayet şebekesi onu aramızdan aldı götürdü. Çetin'in huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.

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Çetin Emeç mezarı başında anıldı 4
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Çetin Emeç mezarı başında anıldı 5
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Çetin Emeç mezarı başında anıldı 6
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