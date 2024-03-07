Çetin Emeç mezarı başında anıldı

Çetin Emeç'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anmaya
eşi Bilge Emeç,
oğlu Mehmet Emeç,
kızı Mehveş Emeç Birol,
torunu Selin Birol,
damadı Özalp Birol,
gelini Lale Emeç ile
eski çalışma arkadaşları gazeteciler Doğan Hızlan,
Oktay Ekşi,
Ertuğ Karakullukçu,
Celal Korkut,
Sedat Ergin,
Kemal Koçak,
Abbas Güçlü,
Şekip Gümüşkanatlı,
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş geldi.
Emeç’in mezarı başında dualar edildi, anma konuşmaları gerçekleştirildi.