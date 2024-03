Çetin Emeç mezarı başında anıldı

"HER SENE DAHA BÜYÜK BİR ACIYLA ANIYORUZ"

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, "Çetin, mesleğinin dürüstlüğü dışında; her şeyi doğrulayan, her şeyin doğrusuna inmek için her fedakarlığı yapan ve gözünü kırpmadan kendini atan biriydi. Onu anarken müziğe olan bilgi ve sevgisini, sanata olan yakınlığını da belirtmek gerekir. Her sene daha büyük bir acıyla, başkalarına derin bir umursamazlıkla, onu anıyoruz. Dostları da basın tarihi de onu unutmayacak." dedi.