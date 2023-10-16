Çetin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Çetin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çetin ne demek? Çetin isminin anlamı nedir?

ÇETİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çetin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç (II), zor, müşkül.

ÇETİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hayır, Çetin ismi Kuran-I Kerim'de geçmiyor.