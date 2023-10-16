Çetin ne demek? Çetin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Çetin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Çetin ne demek? Çağan isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Çetin ne demek? Çetin isminin anlamı nedir?

Çetin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Çetin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çetin ne demek? Çetin isminin anlamı nedir?

ÇETİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çetin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç (II), zor, müşkül.

ÇETİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hayır, Çetin ismi Kuran-I Kerim'de geçmiyor.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret?
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak Gündem
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı Spor
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi Gündem
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu Spor
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor Gündem
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor
Ordu için sağanak uyarısı Gündem
Ordu için sağanak uyarısı