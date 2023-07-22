Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR'a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sayın Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Sayın Salih Demir'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.