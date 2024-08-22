Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikalarını uyguladıklarını ve sonuç aldıklarını söyleyerek son gelişmelere bakıldığında, 2024 için bütçe açığı ve cari açığın 2023’te açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini aktardı.

Büyüme daha dengeli bir yapıda sürerken enflasyon ile mücadelenin çok daha güçlü bir zeminde sürdürüleceğini dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı.

Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları riskleri azaltırken dezenflasyon politikaları da desteklediğini söyleyen Yılmaz, Ağustosta yüzde 50’ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50’nin altına inen enflasyon oranları görmeyi öngördüklerini, Eylülde kamuoyu ile paylaşacakları güncellenmiş OVP’de bu oranlarla ilgili son tahminlerin ve hedeflerin yer alacağını söyledi.

Yılmaz, 2025-2027 dönemini içerecek OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, kurumların teknik çalışmalara sürdüğünü öte yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ülke için tarihi bir fırsat penceresi olarak incelediklerini dört senelik seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planladıklarına ifade eden Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: