Ceviz kabuğu suyu mucizesi

Ceviz, kabuklarıyla da sağlığa şifa kaynağı. İşte ayrıntılar...

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Ceviz kabuğu suyu mucizesi

Ayaklarınıza gereken özeni ve bakımı göstermediğinizde kuruma, nasırlaşma ve çatlamalar meydana gelebilir. Bütün yaşamımız boyunca yükümüzü taşıyan ayaklarımıza tabiatıyla nazik olmamız ve mevcut ayak sağlığı problemlerinin yaşam kalitemizi etkilemeye başlamadan tedbirler almamız gerekir.

Ayak sağlığı, kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazları arasında. Özellikle estetik olarak da bozukluğa neden olan topuklardaki çatlama erken önlem alınmadığında nasıra yol açar. Topuk çatlakları zamanında müdahale edilmezse oldukça acı verici bir hale gelebilir. Kolayca hazırlanan ceviz kabuğu suyu, tahmin edemeyeceğiniz şifalar sağlayabiliyor. Beyin sağlığı için de uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen mucizevi bir besin kaynağı olan cevizin, ayak sağlığına etkisinden de bahsetmeden geçmek olmaz. Özellikle ayak topuklarınıza süreceğiniz ceviz kabuğu suyu, bakın ne işe yarıyor...

Bir tencere dolusu suyun içine ceviz kabuklarını koyun 30 dakika kaynatın. Daha sonra bu suyu bir kovanın içine döküp ayaklarınızı içine koyun ve 15 dakika bekleyin. Topuklarınızı suyun içinde sert bir lif ile keseleyip yıkayıp nemlendirin. Haftada 1-2 kere tekrar etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

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