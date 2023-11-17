Ceviz suyu kilo verdirir mi

Ceviz suyu zayıflatır mı? İşte yanıtı...

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Ceviz suyu kilo verdirir mi

Dünyanın en yararlı besini olarak tanımlanan ve hatta beyne benzemesiyle de gizemli olan ceviz vazgeçilmezlerimizdendir. Ancak kendisi kadar cevizin suyu da bazı besinlerle birlikte birleştirilip suyu içildiğinde oldukça yararlı. Özellikle limon suyu ile. Peki, hangi besinlerle birleştirilip suyu tüketildiğinde ne gibi faydaları vardır.

Birçok sağlık sorununu iyileştiren ceviz suyunun faydaları kısaca şöyle sıralanabilir:

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kabızlık sorununu iyileştirir.

Kan şekerini düzenler.

Karaciğerin sağlığını ve karaciğer hormonlarının düzenini korur.

Melanin hormonunun salgılanmasını sağlar. Uykusuzluğu giderir.

Beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler.
Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı korur.

Antioksidan içeriği ile toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.

Diyet yapmayı kolaylaştırır.

Özellikle karın bölgesinde biriken yağların daha hızlı yakılmasını sağlar.
Ceviz suyu kötü kolesterol değerini düşürür.

Sinir sistemini korur.

Damar tıkanıklığını önler
Kalp hastalıklarına karşı korur.

Tokluk hissi verir.

Yağ yakımını hızlandırır.
Ceviz yapraklarıyla hazırlanan ceviz suyu, beyaz saçları koyulaştırır.

Hem içerek tüketildiğinde hem de dışarıdan uygulandığında saçlara ve cilde parlaklık verir

Zayıflamayı kolaylaştırmak, cevizi suda bekletip içmenin faydaları arasındadır.

Kilo vermek isteyenler, ceviz suyunu beslenme programlarına ekleyebilirler.

İyi bir karbonhidrat ve protein kaynağıdır.

Limonlu ceviz suyu, kilo vermek isteyenlerin başvurduğu diğer yöntemler arasındadır.

Ceviz suyu tariflerinde genellikle günde 1 ceviz ve 1 su bardağı su ölçüsü kullanılır. Böylece en az kaloriyi alarak en çok fayda sağlanabilmektedir.

ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ

Cevizin çocuk gelişimine birçok faydası olmasına rağmen, hamileyken ceviz suyu içmek, anne sağlığını etkileyebiliyor. Bu nedenle düzenli olarak tüketmeden önce hamilelerin doktora başvurması gerekiyor.
Bebekleri henüz 3 aylık değil ise ceviz suyu, emziren anneler tarafından da doktora başvurularak kullanılmalıdır. Ceviz suyu ve sarımsak birlikteliği ise tansiyon problemi olanlar için zararlı olabilir. Tansiyon sorunu olanların bu kürü kullanması tansiyon dengelerini bozabilir. Ceviz suyunun hormonları düzenlediği bilinir. Fakat kürü uyguladığınız dönemde vücudunuzda hormonal bozukluk varsa “Ceviz suyu adet geciktirir mi?” şeklinde endişe duymak yerine, doktorunuza danışmanızda yarar var...

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