Cevizin kolayca erişilebilirliği, uzun süre saklanabilmesi, gıdalara farklı şekilde katılabilmesi gibi pek çok faydası mevcut. Cevizi farklı şekillerde salatadan tatlılara kadar kullanılan bir kuruyemiş türüdür. Bunların yanış sıra ceviz suyunun çok faydalı olduğu bilinmektedir. Peki, Ceviz suyunun faydaları neler? Aç karnına ceviz suyu içilir mi?

Uzmanlar ceviz kadar ceviz suyunun da pek çok konuda fayda sağladığını söylüyor. 1 gece suda bekletilen cevizin suyunu sabah aç karnına tüketmek pek çok konuda yararlı.

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI NELER?

Ceviz suyunun özellikle 7 gün düzenli olarak aç karnına tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Akşam ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, kolestrol hastalarının bir numaralı şifası olarak bilinir.

Troid bezlerinin çalışmasını destekleyen ceviz suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde etkisini daha iyi gösteriyor.

Ceviz suyu, sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekler.

Ceviz suyunu aç karnına tüketmek, kolestrol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur.

Ceviz suyuyla gargara yapmak, düzenli yapıldığı takdirde var olan diş tartarlarının geçmesini sağlar, yeni tartar oluşumunu önler, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.