Cevizi böyle tüketin. Faydalarına ve şifa olduğu hastalıklara şaşıracaksınız

Filiz Kıral
Cevizi böyle tüketin. Faydalarına ve şifa olduğu hastalıklara şaşıracaksınız
Mucize besin olarak değerlendirilen cevizi bir gece suda bekletilmesi durumunda faydaları ve şifa olduğu hastalıklar dikkat çekti.

Ceviz, hem sağlığımız hem de lezzetimiz için vazgeçilmez bir besin olduğu biliniyor.

Mutfakta tatlılardan salatalara, mezelerden çorbalara kadar pek çok yemekte kullanılan ceviz, aynı zamanda bir gece suda bekletilip suyu içildiğinde birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici bir etki gösteriyor.

Ceviz suyu, cevizin kendisi gibi zengin bir vitamin ve mineral kaynağı.

Kilo vermekten, kolesterolden, tiroitten, Alzheimer’den, cilt ve tırnak sağlığından, uyku problemlerinden, kalp ve damar hastalıklarından şikayetçi olanlar için doğal bir ilaç gibi çalışıyor.

Her sabah aç karnına bir bardak ceviz suyu içmenin faydalarını görmek için bir süre düzenli olarak devam etmeniz yeterli.

İşte, ceviz suyunun mucizevi faydaları…

Ceviz suyu, sindirim sisteminin dostudur. Kabızlığı önler, gaz ve şişkinliği giderir, bağırsak hareketlerini düzenler.

Ceviz suyu, adet döneminde yaşanan ağrı, kramp, düzensizlik gibi sorunlara iyi gelir. Adet döneminde ceviz suyu içmek, rahat ve huzurlu bir dönem geçirmenizi sağlar.

Ceviz suyu, hem kilo almayı önler hem de kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu, içindeki proteinler sayesinde yağ yakımını artırır, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi verir.

Ceviz suyu, hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar için de çok faydalıdır. Ceviz suyu, bu dönemlerde oluşabilecek fazla kilo alımını engeller, anne sütünün kalitesini ve miktarını artırır, bebeğin gelişimine katkı sağlar.

Ceviz suyu, beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir, Alzheimer gibi beyin hastalıklarının riskini azaltır.

Ceviz suyu, içindeki vitaminlerle beyne iyi gelen bir içecektir. Cilt ve tırnak sağlığı Ceviz suyu, cildi nemlendirir, sıkılaştırır, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Ceviz suyu, aynı zamanda sivilce, akne, egzama gibi cilt problemlerine de çözüm olur. Ceviz suyu, tırnakları ve saçları da güçlendirir, kırılma ve dökülmeyi önler, parlaklık verir.

Ceviz suyu, uyku problemlerine de iyi gelir. Ceviz suyu, sakinleştirici bir etkiye sahiptir, uykuya dalmanızı ve derin bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.

Ceviz suyu, kalp ve damar sağlığı için de çok önemlidir. Ceviz suyu, kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler, kan akışını hızlandırır, kalp krizi riskini azaltır.

Ceviz suyu, içindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalbin dostudur.

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