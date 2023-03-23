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Cevizlibağ'da bir kişi tramvayın altına sıkıştı

İstanbul’da Cevizlibağ tramvay durağında karşıya geçmeye çalışan bir kişi, tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 01:47
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Cevizlibağ'da bir kişi tramvayın altına sıkıştı

Cevizlibağ'da bir kişi tramvayın altına sıkıştı
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Olay, saat 22.00 sıralarında Cevizlibağ Tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan karşı tarafa geçmeye çalışan Mısır uyruklu Muhammed El Savaki isimli şahıs, Eminönü istikametine giden tramvayı görmemesi sonucu tramvayın altına bacağını sıkıştırdı.

İhbar üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kurtarma çalışmaları sebebiyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri bariyerleri keserek yaralıya müdahale etti. Kurtarılan şahıs, ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın bacağında kırık oluşurken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Durdurulan Bağcılar - Kabataş seferleri ise çalışmaların sonlanmasıyla tekrar başladı. (İHA)

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