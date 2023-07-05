Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar

Tele1’de yer alan habere göre, Önceki gün yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki deprem bölgesinde yapılacak 680 bin konut ve 170 bin iş yerinin maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Ekonomik olarak maliyetinin zorluğunun yanında kış gelmeden vatandaşı yapılan sağlam konutlara yerleştirmenin ise ayrı bir zorluk olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

“İstanbul’dan müteahhitler arıyorlar, ‘Ekipleri deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz’. Eleman zorluğu yaşanıyor. Malzemede zorluk çekmiyoruz. Türkiye hem üreten hem yurt dışına malzeme satışı yapan bir ülke. İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için birtakım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız.”