‘Çevre dostu’ kıyı tesislerine yeşil liman sertifikası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kıyı tesislerinin gemi ve yük operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararları azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yeşil liman sertifikası almak isteyen kıyı tesisleri belirlenen yeşil liman genel kriterlerini yerine getirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne başvuracak.

İdare, bu başvuruları değerlendirecek ve başvurusu uygun bulunan kıyı tesislerinde yetkilendirilmiş kuruluş ile birlikte yeşil liman denetimi yapacak. Yeşil liman denetim sonucunun uygun bulunması üzerine idare tarafından sertifika ücretsiz düzenlenecek.

Sertifika, düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerli olacak. Kıyı tesisleri sertifikalarının geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 ay önce yenileme başvurusu yapacak.

Kıyı tesisinin kiralanması veya devri halinde sertifika iptal edilecek. Kıyı tesisinin kiracısının veya devralanın sertifika talebi olursa gerekli koşulların sağlandığının belgelenmesi kaydıyla mevcut sertifika, yeni şirket adına düzenlenecek.

Sertifika alma koşullarını herhangi bir sebeple kaybettiği veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine eksikliklerini gidermesi için 6 aya kadar süre verilecek.

YEŞİL LİMANLARA BAZI HAKLAR TANINACAK

Sertifikaya sahip kıyı tesisi, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yapılacak işlemlerde geçerli olmak üzere bazı haklardan da yararlanacak.

Bakanlık tarafından verilen işletme izni süresi, kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde geçerlilik süresi iki yıl uzatılacak. İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu tarafından sörvey yapılarak izin belgesi düzenlenmesi halinde sörvey hizmet bedelinden muaf tutulacak.

İdare tarafından düzenlenecek Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi ücretinden ve bu belgenin düzenlenmesi için yapılan denetim ücretinden muaf tutulacak. Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde iki yıl uzatılacak. Doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetine ilişkin kontrol ücreti alınmayacak. Kıyı tesislerine yönelik düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi/yenilenmesi için ödenecek ücretlerde indirim hakkı ve muafiyet uygulanacak.

Sertifikaya sahip kıyı tesislerine bir takvim yılı içinde gelen 30 gemiye, Türk boğazlarından geçiş önceliği tanınacak. Belirtilen sürede 30'dan fazla gemi geçişi söz konusu ise hangilerine öncelik verileceği konusunda kıyı tesisinin seçimi esas alınacak.

Sertifika düzenlenen kıyı tesisleri, yeşil liman bayrağını, "Yeşil Liman (Green Port-Türkiye)" unvanını ve logosunu kullanma hakkını elde edecek.