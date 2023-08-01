Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel: Akbelen’de budama değil katliam yapılıyor

Çevre mühendisi Deniz Gümüşel, “Akbelen’de budama değil, katliam yapılıyor” açıklamasında bulundu.

Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel: Akbelen’de budama değil katliam yapılıyor

Yeniçağ / Özel Haber: SEDAT KAYA

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Limak Holding ve IC Holding’in ortak şirketi YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda ağaç katliamı yapıyor. Doğa katliamına sessiz kalamayan bölge halkı ve çevrecilerin nöbeti günlerdir hız kesmeden sürüyor.

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Akbelen'de süren mücadelenin 9. gününde, köylüler ve çevreciler, testere sesleri ile uyandı. Ayrıca nöbet alanı jandarma tarafından yeniden abluka altına alındı.

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Muğla Valiliği’nin ağaç kesimi bitti açıklamasından sonra Akbelen nöbet alanı ablukaya alınarak ağaç kıyımı tekrar başladı. Maden ocağı uğruna katledilmek istenen ağaçlar için gece gündüz nöbet tutan çevreseverleri, Muğla Valiliği, ‘provokatörlükle’ suçlamıştı.

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Konuya ilişkin olarak çevre mühendisi Deniz Gümüşel, Akbelen’de kesilen ağaçların tomruğa dönüştürüldüğünü kaydederek “Budama değil yapılan, hafifletmeye çalışıyorlar; kesim, katliam…” ifadelerini kullandı.

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