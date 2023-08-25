Çevreci sanılan kağıt pipetlerdeki büyük tehlike ortaya çıktı

Çevreci sanılan kağıt pipetlerde sonsuz kimyasal çıkması korkuttu.

Çevreci sanılan kağıt pipetlerdeki büyük tehlike ortaya çıktı

Tüketiciye, “Çevre dostu” etiketiyle sunulan kağıt pipetlerle ilgili endişe yaratan bir araştırma yapıldı.

Bilim insanları, son dönemde iyice yaygınlaşan kağıt pipetleri inceledi. 39 farklı markanın ürünlerini inceleyen bilim insanları, kağıttan yapılan pipetlerin de plastik pipetler gibi çevreye zarar verdiğini duyurdu.

Bilim insanları son dönemde restoranlarda sık sık kullanılan ve “ekolojik” olduğu iddia edilen kağıt pipetlerde zehirli kimyasalların tespit edildiğini açıkladı.

Avrupa’da yapılan araştırmada Belçikalı bilim insanları kağıt pipetlerde PFAS olarak da bilinen zehirli maddeler tespit edildi. Bu maddenin insanlara, doğaya ve doğal yaşama zarar verebileceği belirtilirken, “Bu madde zaman içinde çok yavaşça çözünüyor ve tamamen yok olması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bu sebeple bunlara ‘sonsuz kimyasallar’ deniyor” açıklaması yapıldı.

SONSUZ KİMYASALLAR NEDİR?

4.700'den fazla kimyasal içeren, perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS); yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup maddedir. Bunlar, çevremizde ve vücudumuzda son derece kalıcı oldukları için “sonsuz kimyasallar” olarak da bilinmektedir.

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